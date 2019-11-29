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    HaberlerEge Haberleri Akdeniz Tekstil Forumu 2020’de
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    29.11.2019 - 00:03 |

    Akdeniz Tekstil Forumu 2020’de

    Akdeniz Tekstil Forumu 2020’de

    İZMİR Ticaret Odası’nın (İZTO) Akdeniz Tekstil Forumu’nun (Meditex) 2020 yılında İzmir’de düzenlenmesine yönelik çalışmaları meyvesini verdi. İZTO kasım ayı olağan meclis toplantısının açılışını yapan Başkan Mahmut Özgener, Meditex’in 2020 Eylül ayında İzmir’de düzenleneceğinin müjdesini verdi. Y yeni bir ‘üniversite-iş dünyası modeli’ üzerinde çalıştıklarını da anlatan Özgener, şöyle konuştu:

    Yeni işbirliği

    “Modelde, İzmir iş dünyası vizyonunu çizen bir stratejik ortaklık amaçladık. İlk aşama olarak, İzmir iş dünyası için iki önemli hizmetin tasarlanmasına yönelik bir çalışma başlatılması öngörülüyor.”

    Ardından söz alan, İZTO’da geçmişte meclis üyeliği yapmış AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir’in hak ettiği noktada olmadığını, bunun nedeninin ise koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi. Bu koordinasyonu sağlayabilecek en önemli aktörün İZTO olduğunu ifade eden Nasır, “Kentin sorunlarının tespiti için meclis üyelerinden destek bekliyoruz. Komiteler tespit ettikleri sorunları yönetim kuruluna aktardıklarında bizler de 7/24 çözüme hazırız” diye konuştu.

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