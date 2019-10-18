BİST94.8960,81EURO6,49-0,03USD5,82-0,02ALTIN279,56-0,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAkhisar ajandasını oluşturuyor
    18.10.2019 - 01:08 |

    Akhisar ajandasını oluşturuyor

    Akhisar Belediyesi ve Bahçeşehir Koleji işbirliğiyle hayata geçen proje kapsamında öğrencilerin ürettiği resim, şiir ve fotoğraflar Akhisar ajandasında yer alacak.

    Akhisar ajandasını oluşturuyor

    Projenin koordinesinde görevli Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinden Zeynep Füzün, “Öncelikle ortaokullar arası resim, liseler arası fotoğraf ve şiir yarışması düzenledik. Her kategorideki ilk üç öğrenci altınla ödüllendirilecek, sergilenmeye değer eserler sergilenecek ve ajanda da yer alacak” dedi. Öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak projeleri desteklediklerini belirten Başkan Besim Dutlulu da, “Geleceğimizi oluşturacak gençlerimizi önemsiyoruz. Bu projeyle onların sosyal, kültürel, sanatsal ve tarihi ilgilerini canlı tutmayı, gelişimlerine fayda sağlamayı ve üretilen eserlerle farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Projeye katılacak eserlerle ilgili son başvuru tarihi 15 Kasım.

    Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
    daha fazla video için
    Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı HarekâtıCNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD lideri Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunun reddedildiğini söyledi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı

    Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı

    'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

    'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

    Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

    Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

    Sıradaki Haber