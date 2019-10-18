Akhisar ajandasını oluşturuyor

Projenin koordinesinde görevli Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinden Zeynep Füzün, “Öncelikle ortaokullar arası resim, liseler arası fotoğraf ve şiir yarışması düzenledik. Her kategorideki ilk üç öğrenci altınla ödüllendirilecek, sergilenmeye değer eserler sergilenecek ve ajanda da yer alacak” dedi. Öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak projeleri desteklediklerini belirten Başkan Besim Dutlulu da, “Geleceğimizi oluşturacak gençlerimizi önemsiyoruz. Bu projeyle onların sosyal, kültürel, sanatsal ve tarihi ilgilerini canlı tutmayı, gelişimlerine fayda sağlamayı ve üretilen eserlerle farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Projeye katılacak eserlerle ilgili son başvuru tarihi 15 Kasım.