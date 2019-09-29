Akhisar çıkarması

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir gününü Akhisar’a ayırdı. İlk ziyaretini Kapaklı Mahallesi’ne yapan Ergün, Mahalle Muhtarı Murat Gökçe’nin aşure hayrına katıldı. Başkan Ergün, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde Manisa Büyükşehir’in destekleriyle hizmete başlayan İtfaiye Birimi’nin açılışını da yaptı.

İtfaiye A’dan Z’ye yenilendi

Büyükşehir Başkanı, “İtfaiyede araçlarından ekipmanlarına, telsizinden personeline, itfaiye amirliklerinden müfrezelerine kadar A’dan Z’ye yenileme yaptık. Türkiye’de sayılı birkaç ilimizde bulunan 55 metre merdivenli araçları da itfaiyemize kazandırdık. Akhisarkazandırdığımız yeni itfaiye hizmet binalarıyla ilçe genelinde köyler dahil olmak üzere en ücra noktalara bile en hızlı şekilde müdahale etme kabiliyetini artırdık” dedi. Yaklaşık 2 buçuk milyon liralık maliyetle Akhisar OSB’sine hizmet verecek itfaiye birimi hem OSB içindeki hem de yakın çevredeki yangınlara ve olaylara müdahalede bulunacak.