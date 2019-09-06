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    HaberlerEgeAkhisar damgası
    06.09.2019 - 02:00

    Akhisar damgası

    Akhisar damgası

    Gıda sektörünün en büyük buluşma noktası olan 27. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood’da, Akhisar Ticaret Borsası ile Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) birlikte açtığı stant büyük ilgi gördü. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, “Üreticimiz, sağlık deposu zeytin ve zeytinyağını en kaliteli şekilde tüketicilere ulaştırmak için gecesini gündüzüne katıyor. Biz de ilçemiz ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için fuarlara katılıp tanıtım yapıyotuz” dedi. ATSO Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy da “Akhisar, Türkiye’yi zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyada en üst sıralara yerleşebilecek potansiyele sahip” diye konuştu.

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