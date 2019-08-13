Akhisar golcü arıyor

TFF 1. Lig’de sezonun ilk maçında pazar günü evinde Adanaspor’la karşı karşıya gelecek Akhisarspor 2’si hazırlık, 1’i resmi olmak üzere son 3 maçında gol atamadı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın takımın genel görüntüsünden memnun kaldığı ancak yönetimden mutlaka yabancı golcü transferi istediği ifade edildi. Gazişehir FK’dan golcü Rydell Poepon’u Boluspor’a kaptıran Ege ekibinin yurt dışında birçok futbolcuyla temasa geçtiği kaydedildi.