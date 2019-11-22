Akhisar, pırıl pırıl olacak!

Akhisar Belediyesi, hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de vatandaşların sağlığı için temizlik timi kurdu. 7 personelle oluşturulan temizlik timi, Akhisar’ın kırsal mahallelerinde vatandaşların temizlenmesini talep ettiği camiler, anayollar, tuvaletler, görüntü kirliliğine neden olan bölgelerde temizlik çalışmalarına başladı.

Halk sağlığı için

Kırsalda yer alan 25 mahallenin temizliğini yapan ekipler, Akhisar halkı için hız kesmeden bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Halk sağlığı için temizlik çalışmalarına önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar’da başlattığımız temizlik seferberliği kapsamında ekiplerimiz, camilerin temizlik ve bakımlarını yapıyor, çöpleri topluyor. Cadde ve sokakları süpürüp yıkıyor. Park ve bahçelerde budama çalışmaları yürütüyor” dedi. Dutlulu, “Daha güzel ve temiz bir Akhisar için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.