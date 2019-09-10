BİST100.6051,63EURO6,35-0,03USD5,750,02ALTIN277,220,17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAkhisar tarımıyla parladı
    10.09.2019 - 04:31

    Akhisar tarımıyla parladı

    Akhisar tarımıyla parladı

    Dünya gıda sektörünün buluşma noktası WorldFood Fuarı’na; zeytin, zeytinyağı ve salça üreten firmalar damga vurdu. Avrupa ile yeni iş bağlantıları kuruldu.

    27 kez kapılarını açan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’na (WorldFood) 12 Akhisarlı firma çıkarma yaptı. 100’den fazla yabancı alıcıyı ağırlayan fuarda, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Akhisar Ticaret Borsası’nın işbirliğinde yerel markalar görücüye çıktı.

    İyi gıdanın adresi oldu

    Aydar Zeytincilik’den Nail Aydar, “Her yıl müşteri portföyünü genişletiyoruz” diye konuştu. Spesya Gıda’dan Aslıgül Erdoğdu, “Avrupa’dan yoğun talep gördük” dedi.

    Green Food Temsilcisi İsmail Küçük, fuarın son derece verimli geçtiğini dile getirdi. Erdem Zeytinyağları’nın markası Beria’dan Orhan Erdem ise, “Akhisar’a ilgi her geçen gün artıyor” dedi. Canolive Gıda’dan Cemil Can, iş bağlantıları yaptıklarını ifade etti. Hisar Zeytincilik’ten A.Fettah Gürmen de, “İlgi, doğru yolda olduğumuzun kanıtı” şeklinde konuştu.Güngör Zeytincilik’ten Atıl Güngör, dünya pazarında Akhisar’a talep artıyor” dedi. Yıldırım Gıda’dan Mesut Yıldırım, “iyi gıda” arayışında Akhisar’ın öne çıktığını belirtti. İpek Salça’dan Ömer Çelenlioğlu, Akhisar’ın salça üretiminde de ana merkez olduğunu ifade etti. Alhatoğlu Zeytinyağları’ndan Soner Erkasap ise “Bilinçli üretim ve iyi pazarlama ile zeytin alıcısının ilk tercihi oluyoruz” dedi. Ünlü Salça’nın temsilcisi Mehmet Ünlü de, ilginin çok çalışmaının sonucu olduğunu söyledi. Brato Foods’dan Ahmed Alsaade de, Akhisar’ın ihracat köprüsünün temelinde olduğunu söyledi.

    Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" incelemeİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı.
    daha fazla video için
    MSB'den 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu klibiMilli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü klibi yayınlandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı! İşte sonrası...

    Eski eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı! İşte sonrası...

    MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan...

    MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan...

    Zalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şeniz bu kez...

    Zalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şeniz bu kez...

    Çocuk 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk dizisi konusu ve oyuncuları

    Çocuk 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk dizisi konusu ve oyuncuları

    Sıradaki Haber