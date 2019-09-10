Akhisar tarımıyla parladı

Dünya gıda sektörünün buluşma noktası WorldFood Fuarı’na; zeytin, zeytinyağı ve salça üreten firmalar damga vurdu. Avrupa ile yeni iş bağlantıları kuruldu.

27 kez kapılarını açan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’na (WorldFood) 12 Akhisarlı firma çıkarma yaptı. 100’den fazla yabancı alıcıyı ağırlayan fuarda, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Akhisar Ticaret Borsası’nın işbirliğinde yerel markalar görücüye çıktı.

İyi gıdanın adresi oldu

Aydar Zeytincilik’den Nail Aydar, “Her yıl müşteri portföyünü genişletiyoruz” diye konuştu. Spesya Gıda’dan Aslıgül Erdoğdu, “Avrupa’dan yoğun talep gördük” dedi.

Green Food Temsilcisi İsmail Küçük, fuarın son derece verimli geçtiğini dile getirdi. Erdem Zeytinyağları’nın markası Beria’dan Orhan Erdem ise, “Akhisar’a ilgi her geçen gün artıyor” dedi. Canolive Gıda’dan Cemil Can, iş bağlantıları yaptıklarını ifade etti. Hisar Zeytincilik’ten A.Fettah Gürmen de, “İlgi, doğru yolda olduğumuzun kanıtı” şeklinde konuştu.Güngör Zeytincilik’ten Atıl Güngör, dünya pazarında Akhisar’a talep artıyor” dedi. Yıldırım Gıda’dan Mesut Yıldırım, “iyi gıda” arayışında Akhisar’ın öne çıktığını belirtti. İpek Salça’dan Ömer Çelenlioğlu, Akhisar’ın salça üretiminde de ana merkez olduğunu ifade etti. Alhatoğlu Zeytinyağları’ndan Soner Erkasap ise “Bilinçli üretim ve iyi pazarlama ile zeytin alıcısının ilk tercihi oluyoruz” dedi. Ünlü Salça’nın temsilcisi Mehmet Ünlü de, ilginin çok çalışmaının sonucu olduğunu söyledi. Brato Foods’dan Ahmed Alsaade de, Akhisar’ın ihracat köprüsünün temelinde olduğunu söyledi.