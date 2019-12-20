20.12.2019 - 00:04 |
‘Akhisar üvey değil’
Manisa CHP Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar’da Büyükşehir’in gerekli yatırımları yapmadığı yönünde şikâyetler olduğunu öne sürdü, “Görevim icabı tüm ilçelere ve Manisa merkeze çok sık gidiyorum. Akhisarlıların ‘Büyükşehir, bize üvey evlat muamelesi yapıyor’ serzenişlerinin gerçek olduğunu görüyorum. Akhisar’ın tam merkezinden geçen İzmir-İstanbul karayolunun durumu içler acısı. Akhisar’ın tam merkezinde bulunan, tarihi Şehit Yüzbaşı Vecdi Şentürk Parkı için yıllardır bitmeyen ve sonuçlanmayan proje hayata geçmiyor. Akhisar’a üvey evlat muamelesi yapılmasın” dedi.
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