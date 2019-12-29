29.12.2019 - 00:01 |
Akhisar, zincir kıracak
TFF 1. Lig’de deplasmanda 5 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor, bugün ilk devrenin son haftasında Keçiörengücü’ne konuk olacak.
Karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. Zorlu 90 dakikayı Cihan Aydın yönetecek.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.