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    HaberlerEge HaberleriAkhisar’a güneş enerjisi santrali
    07.11.2019 - 07:50 |

    Akhisar’a güneş enerjisi santrali

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, devam eden ve gelecek projelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

    Akhisar’a güneş enerjisi santrali

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, devam eden ve gelecek projelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Yönetimde şeffaflık anlayışını benimsediklerini belirten Dutlulu, müjdeli haberler vereceğini ifade etti. Güneş enerjisi santrali için yaptıkları başvurunun İller Bankası tarafından onayladığını anlatan Dutlulu, şöyle konuştu:

    İlk belediye olduk

    “İller Bankası’ndan bu konuda onayı alan tek CHP’li belediye olduk. Şimdi Dünya Bankası onayına gidiyoruz. Büyük ihtimalle de yıl sonuna kadar bütçesi onaylanacak ve hemen çalışmalara başlayacağız. Eski belediye binasındaki çalışmalara iee anıtlar kurulundan onay gelir gelmez başlayacak, yapılacak proje hazır, kültür ve sanat merkezi olacak. Birinci yılımı doldurana kadar binayı bitirmek istiyorum. İşçi bekleme merkezinin inşaatı bitmek üzerei tamamen kendi imkanlarımızla yaptık. Bu konuda Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne de çok teşekkür ederim. Ayrıca araç kiralama işini sona erdirdik. Şimdi artık yeni kendi araçlarımızı aldık ve maliyetleri düşürdük.”
    Yarım kalan çevre yolunda da tekrar çalışmalara başladığını sözlerine ekleyen Başkan Dutlulu, “Akselendi Mahallesin’deki askeri havayolu sivil havacılığa açılacak. Uluslararası birkaç firma Akhisar’da tesis için yer bakmaya başladı” dedi.

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