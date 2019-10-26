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    HaberlerEgeAkhisar’a hizmette muhtarlar yoldaşımız
    26.10.2019 - 01:48 |

    Akhisar’a hizmette muhtarlar yoldaşımız

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 109 mahalle muhtarıyla kahvaltı programında buluştu.

    Akhisar’a hizmette muhtarlar yoldaşımız

    Halk buluşmalarıyla hala açık yönetim anlayışını hakim kıldıklarını belirten Başkan Dutlulu, muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkası olduğunu ifade ett. Muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Dutlulu, “Hemşehrilerimize doğru hizmet sunabilmek için en önemli yoldaşlarımız sizlersiniz, emekleriniz yadsınamaz. Daha güzel bir Akhisar’ı birlikte inşa edeceğiz. Bu iletişimi daha da kuvvetlendirmek için Muhtarlıklar Müdürlüğü’müzü belediyemizin bünyesinde kurduk. Akhisar’ımıza yaptıkları ve yapacakları hizmetlerinden dolayı tüm muhtarlarımız teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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