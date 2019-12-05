Akhisar’a sosyal marketler geliyor

Akhisar Belediyesi 2019 yılı son meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında yapıldı. 15 gündem maddesi ve 1 önergenin yer aldığı toplantıda tatil ayının belirlenmesi görüşüldü, yine Meclis’in her ayın ilk salı günü saat 16.00’da yapılması ve tatil olmaması oy birliğiyle kabul edildi. Meclis’te ayrıca, münakale yapılması, geçişi işçi vizesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma yönetmeliği ile ilgili Kanun ve Nizam Komisyonu kararları görüşüldü. Gündemin altıncı maddesinde yer alan Sosyal Market Yönetmeliği hakkında konuşn Başkan Dutlulu, ihtiyaç sahibi vatandaşların çeşitli indirimlerden faydalanacağı Sosyal Market hakkında bilgi verdi, “İlk sosyal marketimizi Hacıishak Mahallesi’nde bulunan mahalle konağımızda açmayı düşünüyoruz. Durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza yardımlarda bulunacağız” diye konuştu.