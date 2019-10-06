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    HaberlerEgeAkhisar’da hasat başladı
    06.10.2019 - 02:12 | | CEMİL SEVAL DHA

    Akhisar’da hasat başladı

    Türkiye'deki 190 milyon zeytin ağacının 12 milyonunu barındıran Manisa’nın Akhisar ilçesinde, zeytin hasadı başladı.

    Akhisar’da hasat başladı

    Rekoltenin düşük ancak ürünün kaliteli olduğunu belirten Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, “Zeytinin kilogram fiyatı 8 liradan işlem görüyor. Geçen yıl kilosu 2.5 liraya satıldı” dedi. Üreticinin de memnun olduğunu belirten Akbuğa, “17 bin zeytin üreticimiz var. 80 bin ton rekolte bekliyoruz. Önceki yıl 205 bin tondu” diye konuştu.Üreticilerden Ali Yamaner (45) ise, “Bazı sıkıntılarımız var. Mazotun, gübrenin yüksek maliyeti bizi zor durumda bırakıyor” dedi. Tarım işçisi, evli ve 5 çocuk annesi Canan Metin de, “Sabah erkenden kalkıp geliyoruz. Ekmek parası mücadelesi veriyoruz” ifadelerini kullandı. 

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