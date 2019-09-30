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    HaberlerEgeAkhisar’da hedef birlikte yönetim
    30.09.2019 - 02:30 |

    Akhisar’da hedef birlikte yönetim

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun, vatandaşın yönetimde söz sahibi olması amacıyla başlattığı halk buluşmalarının bu haftaki durağı Efendi Mahallesi oldu.

    Akhisar’da hedef birlikte yönetim

    Mahallle sakinleri, güvenlik, sağlık, temizlik gibi çeşitli konulardaki istek, şikayet ve önerilerini dile getirdi. Konuların takipçisi olacaklarını söyleyen Başkan Dutlulu, “İyi niyetle yola çıktık, elimizden geldiği kadar tüm hizmetlerimizi aksatmadan, maksimum gayret göstererek çalışıyoruz. Sizlerden gelen şikayetlere hızlı çözümler üretmek ve halkımız ile olan iletişimimizi güçlendirmek istiyoruz. Belediyemizi kapalı kapılar ardında değil, sizin yanınızda, sizinle beraber yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

    Sanatseverler söyleşilere koştu

    Akhisar Belediyesi’nin düzenlediği ‘Kitap Günleri’nin ilk gününde, ünlü yazar Ataol Behramoğlu ile bestakar Haluk Çetin, şiir ve müzik dinletisiyle sanatseverlerle buluştu. Behramoğlu, kitaplarını Akhisarlılar için imzaladı.

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