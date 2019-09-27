Akhisar’da Kitap Günleri

40 yayınevi ve 40 yazarın katılacağı etkinlik kapsamında, duayen yazarların ve sanat dünyasının önemli isimlerinin katılacağı söyleşiler yapılacak. ‘Kitap Ruhu Özgürleştirir’ etkinliği kapsamında da Suat ve Murat, Hababam Sınıfı oyuncuları, Gönül Erenler, Sunay Akın, İsmail Saymaz, Bilal Sami Gökdemir, Nehir Aydın Gökduman, Mine Sota, Saniye Bencik Kangal, Ataol Behramoğlu, Haluk Çetin ve Onur Konuğu Uğur Tuna söyleşiyle imza günü gerçekleştirecek. 6 Ekim’e kadar devam edecek etkinliğe tüm kitapseverleri davet eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sevilen yazarları kentimizde ağırlayacağımız için mutluyuz. Tüm Akhisarlıları Kitap Günleri’ne bekliyoruz” dedi.

Kent Konseyi’nin yeni başkanı Özdemir

Akhisar Kent Konseyi’nin genel kurul toplantısında yeni başkan belirlendi. Akhisar Esnaf Odası Başkanı Hasan Ali Men ve Gökçeahmet Mahallesi Muhtarı Mustafa Özdemir’in yarıştığı seçimlerde 88 oyun 51’ini alan Özdemir, Kent Konseyi Başkanı seçildi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Özdemir, hep birlikte yürütme kurulu ve delegelerimizle daha iyi bir Akhisar için çalışacaklarını ifade etti. İstifa eden eski başkan Hüsnü Kahraman’ın yerine seçilen Özdemir, bir yıl süreyle görev yapacak.