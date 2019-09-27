BİST101.940-0,66 EURO6,200,06USD5,670,12ALTIN274,250,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAkhisar’da Kitap Günleri
    27.09.2019 - 01:50 |

    Akhisar’da Kitap Günleri

    Akhisar Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenecek Kitap Günleri, yarın eski belediye hizmet binası karşısındaki Şehit Yüzbaşı Necdi Şentürk Parkı içindeki otopark alanında kapılarını açacak.

    Akhisar’da Kitap Günleri

    40 yayınevi ve 40 yazarın katılacağı etkinlik kapsamında, duayen yazarların ve sanat dünyasının önemli isimlerinin katılacağı söyleşiler yapılacak. ‘Kitap Ruhu Özgürleştirir’ etkinliği kapsamında da Suat ve Murat, Hababam Sınıfı oyuncuları, Gönül Erenler, Sunay Akın, İsmail Saymaz, Bilal Sami Gökdemir, Nehir Aydın Gökduman, Mine Sota, Saniye Bencik Kangal, Ataol Behramoğlu, Haluk Çetin ve Onur Konuğu Uğur Tuna söyleşiyle imza günü gerçekleştirecek. 6 Ekim’e kadar devam edecek etkinliğe tüm kitapseverleri davet eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sevilen yazarları kentimizde ağırlayacağımız için mutluyuz. Tüm Akhisarlıları Kitap Günleri’ne bekliyoruz” dedi.

    Akhisar’da Kitap Günleri

    Kent Konseyi’nin yeni başkanı Özdemir

    Akhisar Kent Konseyi’nin genel kurul toplantısında yeni başkan belirlendi. Akhisar Esnaf Odası Başkanı Hasan Ali Men ve Gökçeahmet Mahallesi Muhtarı Mustafa Özdemir’in yarıştığı seçimlerde 88 oyun 51’ini alan Özdemir, Kent Konseyi Başkanı seçildi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Özdemir, hep birlikte yürütme kurulu ve delegelerimizle daha iyi bir Akhisar için çalışacaklarını ifade etti. İstifa eden eski başkan Hüsnü Kahraman’ın yerine seçilen Özdemir, bir yıl süreyle görev yapacak.

    Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
    daha fazla video için
    Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yepyeni cuma mesajları! 2019 kısa, anlamlı ve resimli cuma sözleri

    Yepyeni cuma mesajları! 2019 kısa, anlamlı ve resimli cuma sözleri

    Cuma namazı saat kaçta? 27 Eylül İstanbul Ankara İzmir namaz vakitleri

    Cuma namazı saat kaçta? 27 Eylül İstanbul Ankara İzmir namaz vakitleri

    Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferman'la Beliz bu kez...

    Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferman'la Beliz bu kez...

    Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel ilk 11'ler...

    Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel ilk 11'ler...

    Sıradaki Haber