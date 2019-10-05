05.10.2019 - 02:28 |
Akhisar’daki zeytin hasadı 18 Ekim’de şenlikle başlıyor
Türkiye’nin sofralık yeşil zeytininin yüzde 70’ini üreten Akhisar, 18-19 Ekim günlerindeki Zeytin Hasat Şenliği’ne hazırlanıyor.
Bu yıl, geçmiş senelere göre hem zeytin hem de zeytinyağı bakımından en iyi ürününü beklediklerini dile getiren Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, “Sofralık zeytin üretebilmek için en yüksek kaliteye ulaşmak gerekiyor Rekoltenin azlığına rağmen biz o kaliteye fazlasıyla ulaştık. Tüm dünyaya en kaliteli zeytin yağını biz göndereceğiz” diye konuştu.
‘Prim desteği bekliyoruz’
Önceki yıllarda ihracat gelirlerinin 330 milyon liraya kadar çıktığını belirten Ulusoy, “Akhisar, yatırıma doymaz, durmadan üretir” dedi.
Zeytincilerin üretimi daha da artırmak için hükümetten prim desteği beklediğini sözlerine ekleyen Ulusoy, “Yüzde 8 olan KDV’nin de yüzde 1’e indirilmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.
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