24.10.2019 - 02:32 |
Akhisar’ın çöp sorunu bitiyor
Manisa’daki Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne, ilçenin çöplerinin taşınabilmesi için Akhisar’da inşa edilen katı atık transfer istasyonun çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Harmandalı mevkisinde, 1 milyon 285 bin liralık bedelle ihale edilip, yer teslimi yapılan Akhisar Katı Atık Aktarma İstasyonu’nun yapımında sona gelindi. Başkan Besim Dutlulu, tesisin tamamlanmasıyla Gölmarmara ilçesinin de çöp sorununun çözüme kavuşacağını belirtti.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.