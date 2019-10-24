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    HaberlerEgeAkhisar’ın çöp sorunu bitiyor
    24.10.2019 - 02:32 |

    Akhisar’ın çöp sorunu bitiyor

    Manisa’daki Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne, ilçenin çöplerinin taşınabilmesi için Akhisar’da inşa edilen katı atık transfer istasyonun çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

    Akhisar’ın çöp sorunu bitiyor

     Harmandalı mevkisinde, 1 milyon 285 bin liralık bedelle ihale edilip, yer teslimi yapılan Akhisar Katı Atık Aktarma İstasyonu’nun yapımında sona gelindi. Başkan Besim Dutlulu, tesisin tamamlanmasıyla Gölmarmara ilçesinin de çöp sorununun çözüme kavuşacağını belirtti.

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