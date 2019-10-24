Akhisar’ın çöp sorunu bitiyor

Harmandalı mevkisinde, 1 milyon 285 bin liralık bedelle ihale edilip, yer teslimi yapılan Akhisar Katı Atık Aktarma İstasyonu’nun yapımında sona gelindi. Başkan Besim Dutlulu, tesisin tamamlanmasıyla Gölmarmara ilçesinin de çöp sorununun çözüme kavuşacağını belirtti.