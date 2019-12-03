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    HaberlerEge Haberleri Akhisar’ın yıldızları
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    04.12.2019 - 00:00 |

    Akhisar’ın yıldızları

    Akhisar Belediyesi’nin Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte, Kapaklı Zeliha Keskinoğlu Rehabilitasyon Merkezi, Özel Akhisar Sevgi Çocukları Rehabilitasyon Merkezi, Sevgi Eli Rehabilitasyon Merkezi ve Akhisar Belediyesi engelsiz halk oyunları ekipleri sahne aldı.

    Akhisar’ın yıldızları

    Özel öğrencilerin performansları tam not aldı. Başkan Besim Dutlulu, “Şehrimizde engellilerin toplumsal hayatta etkin bir birey olarak yer alabilmesi, eğitimden sanata, spordan sosyal yaşama kadar birçok alanda var olabilmeleri için mücadele ediyoruz” dedi.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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    4 Aralık 2019 Magazin Bülteni4 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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