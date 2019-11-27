27.11.2019 - 02:08 |
Akhisarlı kadınlardan farkındalık yürüyüşü
Akhisar Kadın Platformu, Akhisar Belediyesi’nin destekleriyle ‘Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete hayır’ paneli düzenledi.
Etkinlikte İstanbul Sözleşmesi üzerinde duruldu. Belediye Başkanı Besim Dutlulu adına Kadın ve Aile Komisyonu üyesi Ruhan Tatlıdil panelistlere zeytin ve zeytinyağından oluşan şilt takdim etti. Panelin ardından kadınlar, ellerinde dövizlerle birlikte yürüdü. Kadınlara destek veren Başkan Dutlulu, şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.a
Fuhuş operasyonunda 10 gözaltıHatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.