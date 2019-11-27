Akhisarlı kadınlardan farkındalık yürüyüşü

Etkinlikte İstanbul Sözleşmesi üzerinde duruldu. Belediye Başkanı Besim Dutlulu adına Kadın ve Aile Komisyonu üyesi Ruhan Tatlıdil panelistlere zeytin ve zeytinyağından oluşan şilt takdim etti. Panelin ardından kadınlar, ellerinde dövizlerle birlikte yürüdü. Kadınlara destek veren Başkan Dutlulu, şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.a