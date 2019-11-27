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    HaberlerEge HaberleriAkhisarlı kadınlardan farkındalık yürüyüşü
    27.11.2019 - 02:08 |

    Akhisarlı kadınlardan farkındalık yürüyüşü

    Akhisar Kadın Platformu, Akhisar Belediyesi’nin destekleriyle ‘Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete hayır’ paneli düzenledi.

    Akhisarlı kadınlardan farkındalık yürüyüşü

    Etkinlikte İstanbul Sözleşmesi üzerinde duruldu. Belediye Başkanı Besim Dutlulu adına Kadın ve Aile Komisyonu üyesi Ruhan Tatlıdil panelistlere zeytin ve zeytinyağından oluşan şilt takdim etti. Panelin ardından kadınlar, ellerinde dövizlerle birlikte yürüdü. Kadınlara destek veren Başkan Dutlulu, şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.a

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