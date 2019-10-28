29.10.2019 - 00:20 |
Akhisarlılar, adımlarını Cumhuriyet için attı
Akhisar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Zinde Yaşam Kulübü’nün üyeleri, adımlarını Cumhuriyet Bayramı için attı. Yaklaşık 300 kişi, hem spor yaptı hem de doğada güzel vakit geçirdi.
Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen ailelerden suç duyurusuDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.