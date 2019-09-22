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    HaberlerEgeAkhisarspor çıkış peşinde
    22.09.2019 - 01:14 |

    Akhisarspor çıkış peşinde

    TFF 1. Lig’de ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 7 puanla geçen Akhisarspor, bugün 8 puanla zirve yarışındaki rakiplerinden Hatayspor’u konuk edecek.

    Akhisarspor çıkış peşinde

    Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Bjarnason, Eray ve Çekdar’ın iyileştiği Akhisarspor’da Hadzic’in sakatlığı sürüyor. Menemenspor’la oynanan son maçta kırmızı kart gören Tolga da forma giyemeyecek. Geçen sezon Gazişehir Gaziantep’i çalıştırırken Hatayspor’la Play Off finalinde rakip olarak takımını Süper Lig’e taşıyan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Ligin en iyi ve iddialı takımlarından biriyle karşılaşacağız. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

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