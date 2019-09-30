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    HaberlerEgeAkhisarspor, çıkışını Karagümrük’te sürdürdü
    30.09.2019 - 02:01 |

    Akhisarspor, çıkışını Karagümrük’te sürdürdü

    TFF 1. Lig’in 6. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk olan Akhisarspor, zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrılmayı başardı.

    Akhisarspor, çıkışını Karagümrük’te sürdürdü

    Yeşil siyahlılar karşılaşmanın 18. dakikasında Erhan Çelenk ile 1-0 öne geçti. 22. ve 29. dakikalarda Cikalleshi’i ile peş peşe 2 gol atan Akigo, ilk yarının uzatma dakikalarında Sabo’nun golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. İkinci yarıda Akhisarspor, oyunun temposunu korumak isteyen taraf oldu. Ev sahibi ekip 69. dakikada Emeghara ile 2. golünü buldu. 3-2’lik skoru koruyan Akhisarspor, deplasmandan 3 puan ile ayrılmayı bildi. Yenilmezlik serisini de 4 maça çıkardı.

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