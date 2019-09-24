Akhisarspor gaza bastı

Ligde sezonun ilk 3 maçını 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçen Akhisarspor, Menemenspor deplasmanından sonra evinde güçlü rakiplerinden Hatayspor’u da 3-1 yenerek zirveye ortak oldu. Mutlak şampiyonluk hedefleyen yeşil siyahlı ekip, 5 hafta sonunda 10 puana ulaşırken lider Ümraniyespor’un averajla gerisinde zirveyi paylaştı.

‘Lig bizim için yeni başladı’

Son haftalardaki çıkışlarının normal olduğunu belirten Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Milli aradan sonra takımın daha iyi olacağını söylüyorduk. Muhammet Reis, Cikalleshi gibi geç katılan isimler bu süreçte uyum sağladı. Hatay maçında isteğimiz, arzumuz üst seviyedeydi. Şu an istediğimizi yerdeyiz, önemli rakiplerimizden birini yendik ama sadece bir maç kazandık. Lig asıl şimdi başlıyor. Ben buraya kadarki bölümü çok iyi geçtiğimizi düşünüyorum. İyi sonuçların devamı gelecek” dedi. Altıparmak, taraftara da teşekkür ederek, “Bizi çok iyi destekliyorlar ancak şampiyonluğa oynayan takım taraftarı stadı doldurmalı. Daha fazla taraftarımızı tribüne bekliyoruz” diye konuştu.