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    HaberlerEge Haberleri Akhisarspor yarıştan kopuyor
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    26.01.2020 - 00:00 |

    Akhisarspor yarıştan kopuyor

    TFF 1. Lig’de evinde zirve yolunda önemli rakiplerinden Bursaspor’a tek golle mağlup olan Akhisarspor, Süper Lig yarışında ağır yara aldı.

    Akhisarspor yarıştan kopuyor

    Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran yeşil siyahlılar bir türlü toparlanamadı. Akhisarspor, bu sezon evinde de ilk kez mağlubiyetle tanıştı. Yeşil siyahlıları yıkan golü ise eski yıldızı Seleznyov kaydetti.

    ‘Yenilgiyi haketmedik’

    Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ise yenilgiyi hak etmediklerini söyledi. Son haftalarda gol yollarında sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, “Bunun stresini yaşıyoruz. Sahamızdaki ilk yenilgiyi aldık. Maçta mağlup olmayı hak etmemiştik. Rakibin zaten tek pozisyonu var ve gol oldu. Maçın ikinci yarısında, gol yedikten sonraki bölümde çok baskı yaptık. 29-30 ortamız var ama bir türlü o topu içeriye sokamadık. Topu içeriye sokamadığımızda bu tür sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Lig uzun bir maraton ve bizim galibiyete çok ihtiyacımız var. Daha fazla çalışacağız, yaptığımız hataları daha fazla irdeleyeceğiz ve bu üzüntülü durumdan bir an önce çıkacağız” diye konuştu.

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