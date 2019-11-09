BİST103.153-0,38EURO6,35-0,04USD5,770,31ALTIN270,54-0,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriAkhisarspor zor sınavda
    09.11.2019 - 01:50 |

    Akhisarspor zor sınavda

    TFF 1. Lig’de son 4 maçta tek galibiyetle zirveden olan Akhisarspor, bugün kendisi gibi şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak.

    Akhisarspor zor sınavda

    Kazım Karabekir Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak karşılaşmayı Alper Çetin yönetecek. Ligde lider Hatayspor’un 3 puan gerisinde olan iki ekip de 17’şer puan topladı. Daha önce 2017-18 sezonunda 1. Lig’de Play Off’tan Süper Lig’e taşıdığı eski takımına rakip olacak Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Direkt rakiplerimizle oynadığımız bu tip maçlara daha iyi konsantre oluyoruz. Kazanıp milli maç arasına moralli gireceğiz” dedi.

    Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.
    daha fazla video için
    8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İndirim başladı! Trendyol indirimleri neler? Hangi ürünlerde indirim var?

    İndirim başladı! Trendyol indirimleri neler? Hangi ürünlerde indirim var?

    Sefirin Kızı dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman başlayacak?

    Sefirin Kızı dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman başlayacak?

    Black Friday indirimleri ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

    Black Friday indirimleri ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

    Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

    Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

    Sıradaki Haber