09.11.2019 - 01:50 |
Akhisarspor zor sınavda
TFF 1. Lig’de son 4 maçta tek galibiyetle zirveden olan Akhisarspor, bugün kendisi gibi şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak.
Kazım Karabekir Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak karşılaşmayı Alper Çetin yönetecek. Ligde lider Hatayspor’un 3 puan gerisinde olan iki ekip de 17’şer puan topladı. Daha önce 2017-18 sezonunda 1. Lig’de Play Off’tan Süper Lig’e taşıdığı eski takımına rakip olacak Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Direkt rakiplerimizle oynadığımız bu tip maçlara daha iyi konsantre oluyoruz. Kazanıp milli maç arasına moralli gireceğiz” dedi.
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