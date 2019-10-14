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    HaberlerEgeAkhisarspor’a Dutlulu moral verdi
    14.10.2019 - 07:50 |

    Akhisarspor’a Dutlulu moral verdi

    TFF 1. Lig’de haftaya oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Akhisarspor, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun ziyaretiyle moral depoladı.

    Akhisarspor’a Dutlulu moral verdi

    TFF 1. Lig’de haftaya oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Akhisarspor, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun ziyaretiyle moral depoladı. Yılmaz Atabarut Tesisleri’ndeki sahanın zemini bakımda olduğu için İlçe Stadı’nda çalışan yeşil siyahlıların antrenmanını tribünden izleyen Besim Dutlulu, çalışma bitiminde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve futbolcularla bir araya geldi. Altıparmak’a başarı diyeyen Başkan Dutlulu, takımı yeniden Süper Lig’de görmeyi çok arzuladıklarını belirtti. Öte yandan Cikalleshi’nin Arnavutluk Milli Takımı’nda olduğu Akhisarspor’da Taha’nın ise sakatlığı sürüyor.

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