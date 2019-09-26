Akhisarspor’da kupa mesaisi

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 2 yılın finalisti Akhisarspor, bugün Bayburt Özel İdarespor’la karşı karşıya gelecek Spor Toto Akhisar Stadı’ndaki Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesi saat 18.30’da başlayacak.

‘Herkese ihtiyacımız var’

TFF 1. Lig’de 5 haftada topladığı 10 puanla şampiyonluk yarışında zirve ortağı olan Akhisarspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, kupada da yine iddialı olduklarını söyledi. Altıparmak, “Kupanın olduğu her yerde Akhisarspor o kupayı almak için yarışır. Kupada bu yıl ilk maça çıkacağız. Hangi ligde, hangi kupada olursak olalım, amacımız kazanmak. O ciddiyetle oynayacağız. Daha az süre alan arkadaşlarımız var, onlara daha fazla süre vereceğiz. Çünkü lig çok uzun bir maraton ve herkese ihtiyacımız var, herkesin son durumunu görmemiz gerekiyor” dedi.