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    HaberlerEgeAkhisarspor’da kupa mesaisi
    26.09.2019 - 02:15 |

    Akhisarspor’da kupa mesaisi

    Akhisarspor’da kupa mesaisi

    Ziraat Türkiye Kupası’nda son 2 yılın finalisti Akhisarspor, bugün Bayburt Özel İdarespor’la karşı karşıya gelecek Spor Toto Akhisar Stadı’ndaki Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesi saat 18.30’da başlayacak.

    ‘Herkese ihtiyacımız var’

    TFF 1. Lig’de 5 haftada topladığı 10 puanla şampiyonluk yarışında zirve ortağı olan Akhisarspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, kupada da yine iddialı olduklarını söyledi. Altıparmak, “Kupanın olduğu her yerde Akhisarspor o kupayı almak için yarışır. Kupada bu yıl ilk maça çıkacağız. Hangi ligde, hangi kupada olursak olalım, amacımız kazanmak. O ciddiyetle oynayacağız. Daha az süre alan arkadaşlarımız var, onlara daha fazla süre vereceğiz. Çünkü lig çok uzun bir maraton ve herkese ihtiyacımız var, herkesin son durumunu görmemiz gerekiyor” dedi.

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