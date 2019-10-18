Akhisarspor’un gözü zirvede

Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Emre Malok’un yöneteceği 90 dakikanın bilet fiyatları VIP tribün 40, kapalı 30, maraton 15, kale arkası ve misafir tribünler 10 lira olarak açıklandı. Ev sahibi yeşil siyahlılarda sakatlığı süren Taha ve Giresun deplasmanında kırmızı kart gören Bjarnason görev yapamayacak.