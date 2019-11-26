Akigo, derin bir ‘Oh’ çekti

TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Akhisarspor, evinde ağırladığı Altay karşısında geriye düştüğü maçta 2-1 kazanarak derin bir nefes aldı. Haftayı averajla 3. sırada kapatan ve yükselme potasına giren Akigo’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Bütün futbolcularımı kutluyorum. 1-0’dan sonra Altay gibi tecrübeli bir takıma karşı oradan dönmek bizim için çok önemliydi. Oyuncularım çok savaştılar, çok mücadele ettiler. Hepsini tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık. Burada bizim kadar aslan payını da taraftarlarımıza vermek istiyorum. 1-0’dan sonra takımı inanılmaz desteklediler. Mağlup duruma düştükten sonra onların desteği ve sahadaki bütünleşmemiz bize galibiyeti getirdi. Zirve yolunda çok önemli 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.