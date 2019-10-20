Akigo, durmak yok mücadeleye devam

1. Lig’de haftanın açılış maçı cuma günü Akhisar’da. Güzel bir akşam, halıyı andıran yeşil çimler... Futbolcuların hünerlerini sergileyeceği koşullar tümüyle yeterli ve kusursuz. Tek olumsuz ve coşkusuz görünüm, tribünlerdeki izleyici sayısının yetersiz oluşu.



İstikrar devam ediyor



Konuk Eskişehirspor puan sıralamasının dibinde ama oyuncu ve sergilediği futbol kalitesi ile orayı hak etmiyor. Yani diyeceğim onları hafife alan yanılır ve düş kırıklığı yaşar. Akhisarspor geçtiğimiz hafta Giresun’da zirveyi bıraktı. Bu maçla çıkışını sürdürme niyetinde. Oyun alanındaki oyuncu dizilişi istikrarını koruyor. İsimleri ezbere sayabiliyoruz. İlk yarının neredeyse bütününde, atak sayısında, pozisyon üretiminde yeşil siyahlılar açık ara önde. Sağ sol kanat bindirmeleriyle cepheden neredeyse tüm takım basıyordu ilk yarı.



Tam 9 gol pozisyonu ürettiler ilk 45’de. Erhan Çelenk’in kale önü sol plasesi ile birini gole dönüştürebildiler. Burhan, Erhan ve de Cikalleshi girdikleri pozisyonlarda biraz daha becerili olabilselerdi büyük olasılıkla maçı koparacak skora ilk yarıda ulaşacaktı Akhisar. Eskişehir’in ilk yarıdaki tek etkili atağı neredeyse 45. dakikanın bitimine doğru geldi. Tek fark, sorunlu bir skorla girdiler ilk yarıya.



Çok değerli 3 puan



Eskişehir ise ilk yarıya göre ikinci yarıda sanki kimlik değiştirmişti. Atak sayısında öne çıkarak baskılı futbolla baya zorlamaya başladılar Gökhan’ın koruduğu kaleyi. 54. dakikada Sekidika’nın mükemmel vuruşuyla eşitliğe ulaştılar. Neyse ki bu olumsuz süreç fazla sürmedi. Hemen 5 dakika sonra Aykut’un bireysel girişimiyle konuk takım ağlarına bıraktığı ikinci gol ve hakemin bitiş düdüğüne değin daha çok Eskişehir ataklarıyla geçen heyecanlı ve coşkulu bir ikinci yarıydı. Akhisarspor çok değerli bir 3 puan kazandı. Konuk Eskişehir’in ise oyuncu ve sergilediği futbol kalitesi ile sıralamadaki bulunduğu yer doğru görünmüyor.