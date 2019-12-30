30.12.2019 - 00:01 |
Akigo fırsat tepti
TFF 1. Lig’de 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Akhisarspor, ligde ilk devrenin son maçında Keçiörengücü’ne 1-0 yenildi.
Başkent deplasmanından puansız dönen ve puanını 27’ye sabitleyen Akhisarspor, devreyi 6. sırada ve Play Off hattında tamamladı. Sakatlıkları bulunan Taha ve Uğur Aslan ile cezalı Aykut ve Rotman ikilisinin yokluğunda çıktığı Ankara deplasmanında ikinci yarının başında yediği golle 1-0 geriye düşen Akigo, karşılaşmanın geri kalanında üstünlüğü eline alamadı. Sahadan 1-0’lık skorla puansız ayrıldı. TFF 1. Lig’de 3. sırasından, 6. sıraya geriledi.
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