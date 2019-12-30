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    HaberlerEge Haberleri Akigo fırsat tepti
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    30.12.2019 - 00:01 |

    Akigo fırsat tepti

    TFF 1. Lig’de 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Akhisarspor, ligde ilk devrenin son maçında Keçiörengücü’ne 1-0 yenildi.

    Akigo fırsat tepti

    Başkent deplasmanından puansız dönen ve puanını 27’ye sabitleyen Akhisarspor, devreyi 6. sırada ve Play Off hattında tamamladı. Sakatlıkları bulunan Taha ve Uğur Aslan ile cezalı Aykut ve Rotman ikilisinin yokluğunda çıktığı Ankara deplasmanında ikinci yarının başında yediği golle 1-0 geriye düşen Akigo, karşılaşmanın geri kalanında üstünlüğü eline alamadı. Sahadan 1-0’lık skorla puansız ayrıldı. TFF 1. Lig’de 3. sırasından, 6. sıraya geriledi.

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