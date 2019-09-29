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    HaberlerEgeAkigo, Karagümrük sınavında
    29.09.2019 - 07:50 |

    Akigo, Karagümrük sınavında

    TFF 1. Lig’de 5 maçta topladığı 10 puanla haftaya zirve ortağı olarak başlayan Akhisarspor, bugün yarıştaki rakiplerinden 9 puanlı Fatih Karagümrük’e konuk olacak.

    Akigo, Karagümrük sınavında

    TFF 1. Lig’de 5 maçta topladığı 10 puanla haftaya zirve ortağı olarak başlayan Akhisarspor, bugün yarıştaki rakiplerinden 9 puanlı Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Tadilat çalışmaları tamamlanan Vefa Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak 90 dakikayı Yiğit Arslan yönetecek. Yeşil siyahlı ekipte hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Bayburt Özel İdarespor maçında bileğinde çatlak meydana gelen Taha forma giyemeyecek. Ligde üst üste 2 maçını kazandıktan sonra kupada Bayburt’a seri penaltılarla elenen Akhisar’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Artık tamamen şampiyonluk hedeflediğimiz lige konsantre olduk. Çok zorlu bir deplasmana çıkacağız. Tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

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