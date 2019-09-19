Akigo potada Süper Lig yolunda

Türkiye Basketbol Ligi’nde 2009 yılından bu yana kesintisiz olarak Ege’yi temsil eden Akhisar BLD yeni sezonda Süper Lig’de yer alma ihtimali güçleniyor. Sezon öncesi iddialı bir kadro kuran yeşil siyahlılar, Süper Lig’den çekilmesi kesinlik kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un yetkilileriyle pazarlıkta son aşamaya geldi. İstanbul BŞB’nin Süper Lig’deki yarışmacı haklarını devralmayı teklif eden Akhisar, kulübün borçlarının bir kısmını da üstlenecek. Taraflar kesin olarak anlaştığı takdirde Basketbol Federasyonu da onay verirse Akhisar, İstanbul BŞB’nin yerine Süper Lig’e katılacak. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.