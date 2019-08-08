Akigo potasında imzalar sürüyor

Türkiye Basketbol Ligi’nde yeni sezon öncesi isim değişikliğine giden Akhisar Belediye Basketbol’da transfer harekatı devam ediyor. Antrenörlük görevine Pınar Karşıyaka’yı çalıştıran Özhan Çıvgın, genel menajerlik görevine ise Emre Ekim’i getiren yeşil siyahlılar, Arel Üniversitesi Büyükçekmece’den Merthan Mutlu’yu renklerine bağladı. Akhisar, daha önce Ömer Sancaklı, dış transferde ise Sercan Topçu, Hazer Avcı, Can Özcan ve Uğurcan Aksoy’la anlaştı.