08.08.2019 - 01:45
Akigo potasında imzalar sürüyor
Türkiye Basketbol Ligi’nde yeni sezon öncesi isim değişikliğine giden Akhisar Belediye Basketbol’da transfer harekatı devam ediyor. Antrenörlük görevine Pınar Karşıyaka’yı çalıştıran Özhan Çıvgın, genel menajerlik görevine ise Emre Ekim’i getiren yeşil siyahlılar, Arel Üniversitesi Büyükçekmece’den Merthan Mutlu’yu renklerine bağladı. Akhisar, daha önce Ömer Sancaklı, dış transferde ise Sercan Topçu, Hazer Avcı, Can Özcan ve Uğurcan Aksoy’la anlaştı.
Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.