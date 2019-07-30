Akigo ‘tecrübe’ dedi

Boluspor’dan gelen kaleci Gökhan, Gazişehir’den alınan Uğur ve Erhan 30, Giresunsporlu Ergin ve Gazişehirli Bjanarson 32, Osmanlısporlu Burhan ise 34 yaşında Akhisarspor’a imza attı. Kadrosuna bir yabancı forvet oyuncusu daha ilave edecek Ege ekibinin yine tecrübeli bir isimle anlaşmak üzere olduğu vurgulandı.