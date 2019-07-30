BİST103.3730,52EURO6,270,13USD5,620,16ALTIN257,67-0,33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAkigo ‘tecrübe’ dedi
    30.07.2019 - 01:01

    Akigo ‘tecrübe’ dedi

    Akhisarspor, yaz transfer döneminde tecrübeli isimleri renklerine bağlamayı tercih etti. Akhisarspor’un şu ana kadar kadrosuna dahil ettiği en genç oyuncu 29 yaşındaki sağ bek Tolga Ünlü oldu. Diğer oyuncular 30 yaş ve üzerinde tercih edildi.

    Akigo ‘tecrübe’ dedi

    Boluspor’dan gelen kaleci Gökhan, Gazişehir’den alınan Uğur ve Erhan 30, Giresunsporlu Ergin ve Gazişehirli Bjanarson 32, Osmanlısporlu Burhan ise 34 yaşında Akhisarspor’a imza attı. Kadrosuna bir yabancı forvet oyuncusu daha ilave edecek Ege ekibinin yine tecrübeli bir isimle anlaşmak üzere olduğu vurgulandı.

    Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştıDiyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir ay içerisinde 5’inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan intahara kalkışan Z.D. adlı genç kız polis ekipleri tarafından ikna edildi.
    daha fazla video için
    Bingöl'de trafik kazasıBingöl'ün Karlıova ilçesinde, Fransa'dan yaz tatiline gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, Serhat Güzeldere (18) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Suda hareketli anlar: Onlarca göçmen böyle yakalandı

    Suda hareketli anlar: Onlarca göçmen böyle yakalandı

    O detay ortaya çıktı! Son bir ay içerisinde...

    O detay ortaya çıktı! Son bir ay içerisinde...

    60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

    60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

    Meteoroloji uyarı vermişti: Sokaklar göle döndü

    Meteoroloji uyarı vermişti: Sokaklar göle döndü

    Sıradaki Haber