30.07.2019 - 01:01
Akigo ‘tecrübe’ dedi
Akhisarspor, yaz transfer döneminde tecrübeli isimleri renklerine bağlamayı tercih etti. Akhisarspor’un şu ana kadar kadrosuna dahil ettiği en genç oyuncu 29 yaşındaki sağ bek Tolga Ünlü oldu. Diğer oyuncular 30 yaş ve üzerinde tercih edildi.
Boluspor’dan gelen kaleci Gökhan, Gazişehir’den alınan Uğur ve Erhan 30, Giresunsporlu Ergin ve Gazişehirli Bjanarson 32, Osmanlısporlu Burhan ise 34 yaşında Akhisarspor’a imza attı. Kadrosuna bir yabancı forvet oyuncusu daha ilave edecek Ege ekibinin yine tecrübeli bir isimle anlaşmak üzere olduğu vurgulandı.
Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştıDiyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir ay içerisinde 5’inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan intahara kalkışan Z.D. adlı genç kız polis ekipleri tarafından ikna edildi.