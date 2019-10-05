Akigo zirveyi bırakmayacak

TFF 1. Lig’de geride kalan 3 haftayı da galibiyetle kapatan ve 1. sıraya yerleşen Akhisarspor, bugün deplasmanda Giresunspor’a konuk olacak. Giresun Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan yeşil siyahlılar, toplamda da 13 puan topladı. Galibiyeti bulunmayan Giresun ise 2 puanla sondan 2. sırada yer alıyor.



‘Zirvede kalacağız’



Giresunspor’un bir an önce çıkış yakalamak istediğini söyleyen Akhisarspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Rakibimizin puan cetvelindeki bulunduğu konumla ilgilenmiyoruz. Ancak dikkatli olup kendi futbolumuzu sahaya yansıtmalıyız. Giresun karşısında da 4’te 4 yaparak milli maçlar için verilecek araya zirvede girmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum” diye konuştu. Yeşil siyahlılarda sakatlığı süren Taha görev yapamayacak. Çekdar’ın da maça yetişmesi zor.