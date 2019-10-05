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    HaberlerEgeAkigo zirveyi bırakmayacak
    05.10.2019 - 02:30 |

    Akigo zirveyi bırakmayacak

    1. Lig’de art arda aldığı 3 galibiyetle liderlik koltuğuna oturan Akhisarspor, bugün Giresun deplasmanında seriyi sürdürmeye çalışacak. Atatürk Stadı’nda 14.00’te başlayacak olan karşılaşmayı Özgüç Türkalp yönetecek

    Akigo zirveyi bırakmayacak

    TFF 1. Lig’de geride kalan 3 haftayı da galibiyetle kapatan ve 1. sıraya yerleşen Akhisarspor, bugün deplasmanda Giresunspor’a konuk olacak. Giresun Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan yeşil siyahlılar, toplamda da 13 puan topladı. Galibiyeti bulunmayan Giresun ise 2 puanla sondan 2. sırada yer alıyor.

    ‘Zirvede kalacağız’

    Giresunspor’un bir an önce çıkış yakalamak istediğini söyleyen Akhisarspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Rakibimizin puan cetvelindeki bulunduğu konumla ilgilenmiyoruz. Ancak dikkatli olup kendi futbolumuzu sahaya yansıtmalıyız. Giresun karşısında da 4’te 4 yaparak milli maçlar için verilecek araya zirvede girmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum” diye konuştu. Yeşil siyahlılarda sakatlığı süren Taha görev yapamayacak. Çekdar’ın da maça yetişmesi zor.

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