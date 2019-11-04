Akigo zirveyi eliyle itiyor

TFF 1. Lig’de Osmanlıspor yenilgisinin ardından evinde Adana Demirspor’la 1-1 berabere kalan Akhisarspor zirve yarışında yine büyük fırsat tepti. Lider Ümraniyespor’un Menemenspor’a yenildiği haftayı 2 puan kayıpla bitiren yeşil siyahlılar ilk 2’ye girme şansını kaçırdı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak alınan beraberliğe rağmen oynanan futbolun kendisini memnun ettiğini söyledi. Çok pozisyon ürettiklerini ifade eden deneyimli Teknik adam, “Sahamızda galibiyetle ayrılamadık ama çok isteyen, pozisyon üreten ve bunu sahaya çok iyi yansıtan bir takımımız vardı. Maç, başından sonuna kadar bizim üstünlüğümüz ile geçti. Çok fazla pozisyona girdik ama bir tanesini gole çevirebildik” dedi.

Hakem isyan ettirdi

Maçın hakemine de isyan eden Altıparmak, “Hakem karşılaşmanın sonucuna çok etkili oldu. Öğretmenoğlu, çok tecrübeli olmasına rağmen formsuz ve kötü bir günündeydi. Net iki tane yüzde 100 penaltımızı es geçti. Maçın en kötüsü hakemlerdi. Bu uzun maratonda böyle maçları çok oynayacağız. Sezon sonunda gülen taraf olacağız” dedi.