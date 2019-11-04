BİST98.4630EURO 6,37-0,09USD5,70-0,05ALTIN277,09-0,29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAkigo zirveyi eliyle itiyor
    04.11.2019 - 07:50 |

    Akigo zirveyi eliyle itiyor

    TFF 1. Lig’de Osmanlıspor yenilgisinin ardından evinde Adana Demirspor’la 1-1 berabere kalan Akhisarspor zirve yarışında yine büyük fırsat tepti.

    Akigo zirveyi eliyle itiyor

    TFF 1. Lig’de Osmanlıspor yenilgisinin ardından evinde Adana Demirspor’la 1-1 berabere kalan Akhisarspor zirve yarışında yine büyük fırsat tepti. Lider Ümraniyespor’un Menemenspor’a yenildiği haftayı 2 puan kayıpla bitiren yeşil siyahlılar ilk 2’ye girme şansını kaçırdı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak alınan beraberliğe rağmen oynanan futbolun kendisini memnun ettiğini söyledi. Çok pozisyon ürettiklerini ifade eden deneyimli Teknik adam, “Sahamızda galibiyetle ayrılamadık ama çok isteyen, pozisyon üreten ve bunu sahaya çok iyi yansıtan bir takımımız vardı. Maç, başından sonuna kadar bizim üstünlüğümüz ile geçti. Çok fazla pozisyona girdik ama bir tanesini gole çevirebildik” dedi.

    Hakem isyan ettirdi

    Maçın hakemine de isyan eden Altıparmak, “Hakem karşılaşmanın sonucuna çok etkili oldu. Öğretmenoğlu, çok tecrübeli olmasına rağmen formsuz ve kötü bir günündeydi. Net iki tane yüzde 100 penaltımızı es geçti. Maçın en kötüsü hakemlerdi. Bu uzun maratonda böyle maçları çok oynayacağız. Sezon sonunda gülen taraf olacağız” dedi.

    İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
    daha fazla video için
    3 Kasın 2019 Magazin Bülteni3 Kasın 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist öldürüldü

    Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist öldürüldü

    Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

    Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

    Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanında Nedim, Cenk ve Ceren'in karşısına dikiliyor!

    Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanında Nedim, Cenk ve Ceren'in karşısına dikiliyor!

    Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum atandı

    Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum atandı

    Sıradaki Haber