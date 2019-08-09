Akigo zorladı yıkamadı

7 yıl aradan sonra tekrar TFF 1. Lig’e düşmenin acısını yaşayan yeşil siyahlılar, yine harikalar yarattı. 1. Lig ekibi, 90 dakika boyunca sarı kırmızılıları zorlasa da yıkamadı. Maç boyunca Burhan, Vrsajevic gibi isimlerle net fırsatlardan yararlanamayan Akigo, kupayı bu kez kazanamasa da gönüllere taht kurdu.