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    HaberlerEgeAkigo zorladı yıkamadı
    09.08.2019 - 02:31

    Akigo zorladı yıkamadı

    Süper Kupa finalinde Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Akhisar, kupayı üst üste ikinci kez kazanma fırsatını tepse de son 4 kupa finalinde boy gösteren tek takım olmayı başardı.

    Akigo zorladı yıkamadı

    7 yıl aradan sonra tekrar TFF 1. Lig’e düşmenin acısını yaşayan yeşil siyahlılar, yine harikalar yarattı. 1. Lig ekibi, 90 dakika boyunca sarı kırmızılıları zorlasa da yıkamadı. Maç boyunca Burhan, Vrsajevic gibi isimlerle net fırsatlardan yararlanamayan Akigo, kupayı bu kez kazanamasa da gönüllere taht kurdu.

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