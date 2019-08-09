09.08.2019 - 02:31
Akigo zorladı yıkamadı
Süper Kupa finalinde Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Akhisar, kupayı üst üste ikinci kez kazanma fırsatını tepse de son 4 kupa finalinde boy gösteren tek takım olmayı başardı.
7 yıl aradan sonra tekrar TFF 1. Lig’e düşmenin acısını yaşayan yeşil siyahlılar, yine harikalar yarattı. 1. Lig ekibi, 90 dakika boyunca sarı kırmızılıları zorlasa da yıkamadı. Maç boyunca Burhan, Vrsajevic gibi isimlerle net fırsatlardan yararlanamayan Akigo, kupayı bu kez kazanamasa da gönüllere taht kurdu.
Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.