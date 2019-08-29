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    HaberlerEge Akigo’da 2 imza birden
    29.08.2019 - 07:50

    Akigo’da 2 imza birden

    TFF 1. Lig’de sezonun ilk 2 haftasını 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçtikten sonra transferde yeniden gaza basan Akhisarspor, Süper Lig ekibi Alanyaspor’dan dün ayrılan ön libero Taha Yalçıner’le anlaştı.

    Akigo’da 2 imza birden

    TFF 1. Lig’de sezonun ilk 2 haftasını 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçtikten sonra transferde yeniden gaza basan Akhisarspor, Süper Lig ekibi Alanyaspor’dan dün ayrılan ön libero Taha Yalçıner’le anlaştı. Tecrübeli futbolcunun 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına imza atacağı öğrenildi. Alanyaspor’da forma giyen Taha, Süper Lig’de 57, TFF 1. Lig’de ise 210 maça çıktı. Son 3 sezondur Süper Lig’de boy gösteren Taha, Karşıyaka ve Samsunspor’da 1. Lig’de 4 kez Play Off oynadı. Gol yollarında sorun yaşayan Akhisarspor’un, Giresunspor’dan ayrılan 35 yaşındaki Muhammet Reis’le de ilgilendiği öğrenildi. Kariyerinde Balıkesirspor, Osmanlıspor ve Karabükspor’la üst üste Süper Lig’e yükselme sevinci yaşayan Muhammet, bu sezon Giresun’da 2 maçta 1 gol attı.

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