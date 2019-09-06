06.09.2019 - 02:00
Akigo’da af çıktı
Akhisarspor’da kadrodan elendikten sonra kulüp bulamayan Sokol Cikalleshi affedildi.
Sezon başında yönetime Süper Lig’de yer alan bir kulüpte forma giymek istediğini bildirdiği için 2 aydır takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalışan Arnavut golcü, bir takımla anlaşmayınca elde kaldı. Yönetimin görüştüğü futbolcu ücretinde indirim yaparak 1. Lig’de forma giymeyi kabul edince lisansı çıkartıldı.
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattıNevşehir’de bu gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.