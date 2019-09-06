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    HaberlerEgeAkigo’da af çıktı
    06.09.2019 - 02:00

    Akigo’da af çıktı

    Akhisarspor’da kadrodan elendikten sonra kulüp bulamayan Sokol Cikalleshi affedildi.

    Akigo’da af çıktı

    Sezon başında yönetime Süper Lig’de yer alan bir kulüpte forma giymek istediğini bildirdiği için 2 aydır takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalışan Arnavut golcü, bir takımla anlaşmayınca elde kaldı. Yönetimin görüştüğü futbolcu ücretinde indirim yaparak 1. Lig’de forma giymeyi kabul edince lisansı çıkartıldı.

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