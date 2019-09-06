Akigo’da af çıktı

Sezon başında yönetime Süper Lig’de yer alan bir kulüpte forma giymek istediğini bildirdiği için 2 aydır takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalışan Arnavut golcü, bir takımla anlaşmayınca elde kaldı. Yönetimin görüştüğü futbolcu ücretinde indirim yaparak 1. Lig’de forma giymeyi kabul edince lisansı çıkartıldı.