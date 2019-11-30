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    HaberlerEge Haberleri Akigo’da eskiler formaya hasret
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    30.11.2019 - 03:25 |

    Akigo’da eskiler formaya hasret

    TFF 1. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Akhisarspor’da, takımın Süper Lig’de oynadığı geçen sezondan kalan 3 isim formaya hasret kaldı.

    Akigo’da eskiler formaya hasret

    Yeşil siyahlı kadroda 5. sezonunu geçiren, önceki yıllarda dönem dönem Süper Lig’de takımın birinci kalecisi olan Milan Lukac, bu yıl ligde yalnız BŞB Erzurumspor deplasmanında forma giydi.

    Lukac gibi 5 yıldır kadrosunda yer aldığı Akhisarspor’da geçen sezon Süper Lig’de 23 maçta oynayan, UEFA Avrupa Ligi’nde ise grup mücadelesinde 6 maçta 2 gol atan Onur Ayık, yedek kulübesini mesken tuttu. Onur, oynanan 12 lig maçının 5’inde süre alabildi. Kulüpte 3 yıldır forma giyip sakatlık problemi yaşayan Eray Ataseven de yalnız Osmanlıspor maçında 29 dakika oynadı.

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