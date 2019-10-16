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    HaberlerEgeAkigo’da rehavete kapılmak yasak!
    16.10.2019 - 01:10 |

    Akigo’da rehavete kapılmak yasak!

    TFF 1. Lig’de cuma akşamı evinde Eskişehirspor’la karşı karşıya gelecek olan Akhisarspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, rakiplerinin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

    Akigo’da rehavete kapılmak yasak!

    Her maça ciddiyetle hazırlandıklarını anlatan deneyimli teknik adam, “Bu ligde küçük takım, büyük takım yok. Onun için çok ciddi olacağız. Rakibimizi iyi biliyoruz. Gerekli konsantrasyonu göstereceğiz ve taraftarımızın desteği ile 3 puanı alan taraf olacağız” diye konuştu. Milli maç arasını çok yoğun bir şekilde geçirdiklerini belirten Altıparmak, “Verilen arada en sevindiğimiz olay sakatlarımızın iyileşmesi. Kadir, Eray ve Hadzic iyileşti. Oyuncularımız takımla çalışmalara başladı. Bjarnason ise cezalı ancak Eskişehirspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz” yorumunu yaptı.

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