06.12.2019 - 00:00 |
Akigo’da yeni başkan Fatih Karabulut
Akhisarspor’da beklenen başkan değişikliği gerçekleşti. Kulüpte 10 yılı aşkın süredir başkanlığı yürüten Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu toplantısında görevini Asbaşkan Fatih Karabulut’a devretti. Eryüksel, Karabulut başkanlığındaki mevcut yönetimde asbaşkan olarak çalışmaya devam edecek.
Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.