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    HaberlerEgeAkigo’nun gözü zirvede
    02.11.2019 - 02:10 |

    Akigo’nun gözü zirvede

    TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Osmanlıspor’a yenilerek tekrar liderlik koltuğuna oturma fırsatını tepen Akhisarspor, bugün Adana Demirspor’u ağırlayacak.

    Akigo’nun gözü zirvede

    Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Ligde 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Akhisarspor, haftaya lider Ümraniyespor’un 1 puan gerisinde, 16 puanla 5. sırada başladı.

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