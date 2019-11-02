02.11.2019 - 02:10 |
Akigo’nun gözü zirvede
TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Osmanlıspor’a yenilerek tekrar liderlik koltuğuna oturma fırsatını tepen Akhisarspor, bugün Adana Demirspor’u ağırlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Ligde 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Akhisarspor, haftaya lider Ümraniyespor’un 1 puan gerisinde, 16 puanla 5. sırada başladı.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.