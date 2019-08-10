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    HaberlerEgeAkigo’ya Poepon çalımı
    10.08.2019 - 01:35

    Akigo’ya Poepon çalımı

    Akigo’ya Poepon çalımı

    Akhisarspor, transferde golcü listesinin 1 numarasına aldığı Rydell Poepon’u Boluspor’a kaptırdı. Transferde uzun süredir ilk 11’de direkt oynayacak skorer bir yabancı golcü almak için arayışlarını sürdüren Akhisar, geçen sezon Gazişehir Gaziantep’te Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Play Off şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki Hollandalı Poepon’la her konuda anlaştı. Gazişehir yönetimi transfere son anda engel olarak Poepon’u eski kulübü Boluspor’a verdi. Poepon, Türkiye kariyerinde 3 sezonda 96 maçta 45 kez ağları sarsmıştı.

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    10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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