Akigo’ya şok yasak!

Süper Lig dönemindeki eski yabancı futbolcularına olan 2 milyon euro civarında borcu nedeniyle transfer yasağı geldi. Yönetim, borcu kapatarak transfer yapmanın yollarını arıyor. Süper Lig’de 7 yıl boyunca mali olarak en istikrarlı kulüplerden olmayı başaran, geçen sezon başında Türkiye Kupası şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi’nden dev gelir elde eden Akhisarspor, bu sezona başlarken Josue, Dany gibi yabancılarıyla yollarını sorunlu ayırmıştı.