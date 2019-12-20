‘Akıllı Bileklik’ Ar-Ge ödülü getirdi

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, iş güvenliği alanında inovatif çalışmaya imza atarak geliştirdiği ‘Akıllı Bileklik’le 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’nda İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde ödül aldı. Çalışanların üzerinde taşıyacağı akıllı bileklikler, arızaya müdahale sırasında oluşabilecek risklere karşı çalışanları koruyor. ADM Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, “Şirket olarak uygulamalarımızdaki temel yaklaşımımız, insana ve topluma değer katmaktır. Tüm çalışmalarımızın odağında insan var. En değerli varlığımız, en büyük sermayemiz insan” dedi.