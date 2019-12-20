20.12.2019 - 00:05 |
‘Akıllı Bileklik’ Ar-Ge ödülü getirdi
ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, iş güvenliği alanında inovatif çalışmaya imza atarak geliştirdiği ‘Akıllı Bileklik’le 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’nda İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde ödül aldı. Çalışanların üzerinde taşıyacağı akıllı bileklikler, arızaya müdahale sırasında oluşabilecek risklere karşı çalışanları koruyor. ADM Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, “Şirket olarak uygulamalarımızdaki temel yaklaşımımız, insana ve topluma değer katmaktır. Tüm çalışmalarımızın odağında insan var. En değerli varlığımız, en büyük sermayemiz insan” dedi.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.