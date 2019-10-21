Akıllı kent Bayraklı

Siemens Turkei Başkan Vekili Hakan Özdemir, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti, ilçede hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda akıllı kent, temiz enerji üretimi ve ‘Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti’ projeleri görüşüldü. Buna göre, Bayraklı’nın, akıllı kent uygulamasında pilot bölge olabileceği; Siemens’in, Bayraklı Belediyesi’ne güneş enerjisi panelleri kurarak, belediyenin kendi enerjisini üretmesinin de sağlanabileceği belirtildi.