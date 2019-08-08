‘Akıllı Şehir’ fikirlerine ödül

Seferihisar Belediyesi, “Akıllı şehirler; pratik fikirler” proje yarışması düzenliyor. Daha önce uygulanmamış, küçük ve orta ölçekli ilçelere uygun, halkın yaşam kalitesini yükseltecek yenilikçi bilişim projelerinin kabul edileceği yarışmada katılım herkese açık olacak. Seferihisar’da üniversiteler ve Ar-Ge merkezleriyle çalışmak istediklerini belirten Başkan İsmail Yetişkin, “İlçemizde doğal laboratuvar ortamı yaratmayı hedefliyoruz” dedi. Son başvurunun 16 Eylül’e kadar yapılacağı yarışmada, kazanan proje sahibine 6 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye bin lira nakdi ödül verilecek. Seferihisar Belediyesi, önceki yıllarda gerçekleştirdiği bilişim projeleriyle TÜSİAD, Türkiye Bilişim Vakfı ve TBMM tarafından iki defa eTR ödülü almaya layık görülmüştü.