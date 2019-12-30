30.12.2019 - 00:04 |
Aksoy’un ekibi engelli parkurunda
Menemen Belediyesi başkan yardımcıları ve danışmanları, Engelli Farkındalık Merkezi’ni ziyaret etti.
Başkan Serdar Aksoy’un ekibi, eğitim kapsamında tekerlekli sandalye parkurundan özel öğrenme güçlüğü alanına, karanlık odadan otizm labirentine kadar pek çok farklı parkura girdi, engelli bireylerin yaşadığı sorunları deneyimledi.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.