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    HaberlerEge Haberleri Aksoy’un ekibi engelli parkurunda
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    30.12.2019 - 00:04 |

    Aksoy’un ekibi engelli parkurunda

    Menemen Belediyesi başkan yardımcıları ve danışmanları, Engelli Farkındalık Merkezi’ni ziyaret etti.

    Aksoy’un ekibi engelli parkurunda

    Başkan Serdar Aksoy’un ekibi, eğitim kapsamında tekerlekli sandalye parkurundan özel öğrenme güçlüğü alanına, karanlık odadan otizm labirentine kadar pek çok farklı parkura girdi, engelli bireylerin yaşadığı sorunları deneyimledi.

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